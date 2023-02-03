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Сегодня, 15:34

Цзю ждет победы Бивола в реванше над Альваресом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил, что ждет победы Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом в повторном поединке.

«Не многие верили в успех Бивола. Он стал лучшим боксером года благодаря победе над Альваресом. Сауль хорош. Но Дима доказал, что с хорошей тактикой и стратегией можно выиграть у любого. Уверен, что эту историю можно повторить в реванше. Мы этого и ждем», — приводит слова Цзю MMA.Metaratings.ru.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/czyu-zhdem-pobedy-bivola-nad-alvaresom-v-revanshe-224940/
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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