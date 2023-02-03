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Сегодня, 15:13

Романкевич: «Кавалари мне хорошо знаком, в бою его ждет настоящий сюрприз»

Мария Гусева
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Белорусский боец ММА Петр Романкевич поделился ожиданиями от поединка против бразильца Сауло Кавалари.

«В этом бою провокаций, надеюсь, не будет, потому что Сауло знает, с кем он боксирует и, я думаю, он знаком с моей техникой кикбоксинга, — цитирует РЕН ТВ Романкевича. — Поэтому шутки в сторону. Мы с моей командой смотрели много боев Сакло Кавалари. Он дрался много в России и промоушене Glory, поэтому он нам хорошо знаком. Сильные и слабые стороны мы раскрывать не будем. Мы подготовимся и сделаем для него настоящий сюрприз».

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: РЕН ТВ
ММА
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