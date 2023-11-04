Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 03:51

Цукерберг порвал крестообразную связку во время спарринга

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что получил разрыв крестообразной связки на тренировке.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга. Только что была сделана операция. Благодарен врачам и команде, которые заботятся обо мне. Я готовился к соревновательному бою ММА в начале следующего года, но сейчас придется это событие немного отложить. Все еще с нетерпением жду возможности сделать это, как выздоровею. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написал Цукерберг в социальной сети.

Ранее Цукерберг заявил, что самый богатый человек на Земле Илон Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.

1
1
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Меня хейтят: «Какой Хабиб?» Но через два года я буду убийцей». Даня Милохин продолжает верить, что станет звездой ММА
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Правительство ввело особый порядок воинского учета для заключенных
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший чемпион Hardcore Ишимбаев выступит в соглавном бою TOP DOG 25
Новости
RSS RSS
Все новости