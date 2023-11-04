Цукерберг порвал крестообразную связку во время спарринга

Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что получил разрыв крестообразной связки на тренировке.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга. Только что была сделана операция. Благодарен врачам и команде, которые заботятся обо мне. Я готовился к соревновательному бою ММА в начале следующего года, но сейчас придется это событие немного отложить. Все еще с нетерпением жду возможности сделать это, как выздоровею. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написал Цукерберг в социальной сети.

Ранее Цукерберг заявил, что самый богатый человек на Земле Илон Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.