Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 16:56

Бывший чемпион Hardcore Ишимбаев выступит в соглавном бою TOP DOG 25

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лига кулачных боев TOP DOG объявила имена участников соглавного боя турнира TOP DOG 25, который состоится 18 ноября в Уфе.

Бывший чемпион лиги Hardcore Ильнар «Хантер» Ишимбаев встретится с экс-бойцом М-1 Магомедом «Черной Коброй» Магомедовым (12 побед и 4 поражения в ММА; 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в боях на голых кулаках), который долгое время занимался единоборствами под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.

В главном событии вечера состоится реванш между чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым (5 побед и 1 поражение) против участника Олимпийских игр по боксу в составе сборной Германии Сержа «Баварского снайпера» Михеля (1 победа и 0 поражений).

Наим «Самурай» Давудов и Ильнар «Хантер» Ишимбаев на этом турнире представляют родную Уфу.

0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Каминский рассказал, что не будет возражать против участия спортсменов в клубных соревнованиях
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев купил Магомеду Исмаилову билет в Бейрут
Новости
RSS RSS
Все новости