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Сегодня, 17:08

Чурчаев и Хейбати проведут бой по ММА на турнире Hardcore

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мухаммед «Перс» Хейбати и Шовхал Чурчаев проведут бой по правилам ММА на стадионном турнире Hardcore, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По информации источника, мероприятие состоится в Москве, в июне. Уже известно, что поединок Хейбати и Чурчаева станет главным событием вечера. Оба бойца поставили свои подписи под контрактами. Таким образом, долгий конфликт между двумя известными бойцами наконец перейдет в клетку, где они смогут выявить сильнейшего.

Противостояние Хейбати и Чурчаева является одним из самых ожидаемых в российском мире единоборств в 2023 году. На счету Мухаммеда в MMA четыре победы и два поражения. В активе Шовхала три победы и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shovkhal-churchaev-i-pers-poderutsya-na-hardcore-231562/
ММА
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