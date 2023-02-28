Чурчаев и Хейбати проведут бой по ММА на турнире Hardcore

Мухаммед «Перс» Хейбати и Шовхал Чурчаев проведут бой по правилам ММА на стадионном турнире Hardcore, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По информации источника, мероприятие состоится в Москве, в июне. Уже известно, что поединок Хейбати и Чурчаева станет главным событием вечера. Оба бойца поставили свои подписи под контрактами. Таким образом, долгий конфликт между двумя известными бойцами наконец перейдет в клетку, где они смогут выявить сильнейшего.

Противостояние Хейбати и Чурчаева является одним из самых ожидаемых в российском мире единоборств в 2023 году. На счету Мухаммеда в MMA четыре победы и два поражения. В активе Шовхала три победы и ни одного поражения.