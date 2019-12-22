«Чисто в память об этом лосе!» Исмаилову не понравилось фото с охоты Емельяненко

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram фотографии с охоты. 38-летний спортсмен после охоты поделился снимком с убитым лосем.

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося, Алтай лося победил в схватке один на один!» — подписал фото Емельяненко.

«Сделаю то же самое с тобой в клетке. Чисто в память об этом лосе!» — ответил в комментариях российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

В октябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым и нокаутировал его в первом раунде. В общей сложности Александр провел 35 боев в MMA (28 побед и 7 поражений).

На счету 33-летнего Исмаилова 17 боев (1 ничья, 13 побед и три поражения).