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Чингиз Аллазов подерется с Маратом Григоряном 5 августа на ONE Fight Night 13

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион полулегкого дивизиона One по кикбоксингу белорусский спортсмен азербайджанского происхождения Чингиз Аллазов проведет защиту титула в бою против армянского бойца Марата Григоряна 5 августа на ONE Fight Night 13, сообщают соцсети лиги.

Турнир пройдет на стадионе Lumpinee в Бангкоке, Таиланд.

Аллазов и Григорян уже ранее встречались. Их первый бой на Glory World Series был признан несостоявшимся после запрещенного удара Григоряна. Во втором поединке Григорян отправил Аллазова в нокдаун и по итогу выиграл бой единогласным решением судей.

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