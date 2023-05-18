Чингиз Аллазов подерется с Маратом Григоряном 5 августа на ONE Fight Night 13

Действующий чемпион полулегкого дивизиона One по кикбоксингу белорусский спортсмен азербайджанского происхождения Чингиз Аллазов проведет защиту титула в бою против армянского бойца Марата Григоряна 5 августа на ONE Fight Night 13, сообщают соцсети лиги.

Турнир пройдет на стадионе Lumpinee в Бангкоке, Таиланд.

Аллазов и Григорян уже ранее встречались. Их первый бой на Glory World Series был признан несостоявшимся после запрещенного удара Григоряна. Во втором поединке Григорян отправил Аллазова в нокдаун и по итогу выиграл бой единогласным решением судей.