Борщев заявил, что может перейти в полулегкий вес

Российский боец UFC Вячеслав Борщев заявил о готовности спуститься из легкого в полулегкий вес.

«Что касается веса, то думаю спуститься на категорию ниже, потому что очень легко даются мне 70 кг. Может, есть вариант рискнуть и спуститься пониже. Проблема в том, что сложнее бороться с низкими соперниками, а в 66 кг таких много. Даже чемпион у них низкого роста. В этом плане с ними тяжело, но, может, им будет сложнее меня держать на земле. В то же время я знаю много легковесов не топового уровня, которые гоняют вес нереально. Мне кажется, что я вешу 80 кг, и это много, но знаю бойца, который дерется на серьезном уровне и весил 86 кг за две недели до боя. Я за две недели весил где-то 77 кг. Эти ребята очень много гоняют, что кажется для меня странным, но иногда хочется попробовать, как все делают», — цитирует Борщева Metaratings.ru.

20 мая Борщев проведет бой с китайцем казахского происхождения Хайсаером Махешате в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. Всего 31-летний боец провел 9 поединков в ММА, одержал 6 побед и потерпел 3 поражения.