Завуров оценил пользу сборов в Дагестане для бойца Яна

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что один сбор в Дагестане не даст российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну высоких навыков защиты от борьбы.

«Не думаю, что от одного сбора в Дагестане что-то поменяется. Но чтобы научиться бороться, ты должен каждый день бороться. От сборов невозможно научиться. Как только его подписали, он должен был постоянно улучшать свои навыки борьбы. И он должен был понимать, что если стал чемпионом, то к бою с ним будут готовиться. Очень сложно конкурировать, если не умеешь бороться», — приводит слова Завурова ТАСС.

Ян 12 марта проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в турнире UFC в США. Двалишвили сделал большое количество попыток перевести россиянина в положение партер в борьбе.