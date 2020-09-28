Чимаев вызвал Адесанью на бой

Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев вызвал на бой нигерийца Исраэля Адесанью. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Борз готов к охоте и заберет то, что принадлежит ему (Адесанье — Прим. «СЭ».). Я готов. Сделайте это возможным, UFС», — написал Чимаев, — отметив также в посте президента промоушена Даны Уайта.

26-летний Чимаев одержал девять побед в девяти поединках (шесть нокаутов). Он выступает в среднем весе. 31-летний Адесанья провел 20 поединков в ММА и во всех одержал победы (15 нокаутов). Он является чемпионом UFC в этой весовой категории. В своем последнем поединке нигериец победила бразильца Паулу Косту.