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Чимаев вызвал Адесанью на бой

03:18
Хамзат Чимаев. Фото MMA Junkie.
Хамзат Чимаев. Фото MMA Junkie.
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Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев вызвал на бой нигерийца Исраэля Адесанью. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Борз готов к охоте и заберет то, что принадлежит ему (Адесанье — Прим. «СЭ».). Я готов. Сделайте это возможным, UFС», — написал Чимаев, — отметив также в посте президента промоушена Даны Уайта.

26-летний Чимаев одержал девять побед в девяти поединках (шесть нокаутов). Он выступает в среднем весе. 31-летний Адесанья провел 20 поединков в ММА и во всех одержал победы (15 нокаутов). Он является чемпионом UFC в этой весовой категории. В своем последнем поединке нигериец победила бразильца Паулу Косту.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFpp0rplD3n/?

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