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Сегодня, 21:38

Чимаев считает, что Алискеров победит Косту: «Пауло — дерьмо, которое много болтает»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от поединка между бразильцем Пауло Костой и россиянином Икрамом Алискеровым.

«Пауло [Коста] говорил много дерьма обо мне, мол, я размажу этого парня, убью его, в общем сказал много чего, но в итоге он подерется с другим парнем (Икрамом Алискеровым — Прим. «СЭ»). С этим парнем я дрался 3-4 года назад, еще до UFC, и тогда я его победил», — сказал Чимаев на видео, опубликованном на своем Youtube-канале.

В апреле 2019 года на турнире Brave CF 23 Чимаев выиграл у Алискерова нокаутом в первом раунде.

«Думаю, он (Икрам Алискеров) победит. Пауло не такой хороший боец, он — дерьмо, которое много болтает, и он никого не побеждал. Единственный боец, которого он победил в близком бою — это Йоэль Ромеро. А остальных его соперников я даже не знаю, никто их не знает», — заявил Чимаев.

Алискеров и Коста сразятся на турнире UFC 291, который пройдет в ночь на 30 июля в США.

Икрам Алискеров
Хамзат Чимаев
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