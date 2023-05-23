Гран-при чемпионов промоушена «Наше Дело» пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге

Стали известны имена всех участников международного Гран-при «Наше Дело» с призовым фондом 5 миллионов рублей. Турнир пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

«Сильнейшие бойцы мирового уровня приезжают к нам в Россию не за деньгами, а ради возможности заявить о себе. Легкой прогулкой Гран-при для бойцов не станет. Второй полуфиналист определится в прямом эфире уже 12 июня — чемпион мира по грэпплингу и профессиональный боец ММА Сергей Андреев встретится с первым номером лиги Хабиба Нурмагомедова «Eagle FC» Бахтияром Оразгельдыевым, у которого все бои заканчивались досрочным нокаутом» , — заявил спортивный директор бойцовской лиги Армен Гулян.

В первом поединке Гран-при в полулегком весе Артур Арутюнян (8-3) одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Муборизом Умаровым (10-3).

Участники Гран-при 66 кг:

Сергей Андреев (16-8) — Бахтияр Оразгельдыев (4-0);

Жасулан Акимжан (9-2) — Амирлан Амиров (5-4);

Наби Ашурлаев (8-1) — Бекбулат Магомедов (23-4).