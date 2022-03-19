Чимаев предложил Макгрегору помощь в возвращении в UFC

Шведский боец чечнского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в среднем и полусреднем весе, предложил экс-чемпиону промоушена в легком дивизионе Конору Макгрегору помощь.

«Конор, если ты хочешь вернуться мы поможем. Ждем тебя в нашем лагере», — гласит публикация Чимаева в «Твиттере».

Вместе с Чимаевым также тренируется Даррен Тилл.

Последний бой Макгрегор провел 10 июля 2021 года на UFC 264. Тогда он проиграл Дастину Порье, сломав ногу в первом раунде.