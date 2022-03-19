Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:36

Чимаев предложил Макгрегору помощь в возвращении в UFC

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев и Даррен Тилл.
Фото Twitter

Шведский боец чечнского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в среднем и полусреднем весе, предложил экс-чемпиону промоушена в легком дивизионе Конору Макгрегору помощь.

«Конор, если ты хочешь вернуться мы поможем. Ждем тебя в нашем лагере», — гласит публикация Чимаева в «Твиттере».

Вместе с Чимаевым также тренируется Даррен Тилл.

Последний бой Макгрегор провел 10 июля 2021 года на UFC 264. Тогда он проиграл Дастину Порье, сломав ногу в первом раунде.

Конор Макгрегор
Хамзат Чимаев
1
0
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Пережил нокдаун и артиллерию тренера Уайлдера. Сергей Харитонов победил Малика Скотта, но больше разочаровал 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вы, ребята, хотите сцену убийства в октагоне?». Усман отреагировал на желание Макгрегора провести с ним бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости