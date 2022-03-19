Чимаев предложил Макгрегору помощь в возвращении в UFC
Шведский боец чечнского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в среднем и полусреднем весе, предложил экс-чемпиону промоушена в легком дивизионе Конору Макгрегору помощь.
«Конор, если ты хочешь вернуться мы поможем. Ждем тебя в нашем лагере», — гласит публикация Чимаева в «Твиттере».
Вместе с Чимаевым также тренируется Даррен Тилл.
Последний бой Макгрегор провел 10 июля 2021 года на UFC 264. Тогда он проиграл Дастину Порье, сломав ногу в первом раунде.
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