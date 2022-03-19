«Вы, ребята, хотите сцену убийства в октагоне?». Усман отреагировал на желание Макгрегора провести с ним бой

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на желание экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весах Конора Макгрегора провести с ним поединок.

Не так давно ирландец заявил, что собирается провести поединок в полусреднем весе против Усмана.

«Вы, ребята, хотите сцену убийства в октагоне?» — написал Усман в Twitter.

На турнире UFC 268, который состоялся в ноябре прошлого года в Нью-Йорке, Усман единогласным решением судей выиграл у Колби Ковингтона. Ожидается, что следующим соперником Усмана станет британец Леон Эдвардс.

В последнем поединке, который состоялся в июле прошлого года на UFC 264 в Вегасе, Макгрегор техническим нокаутом уступил Дастину Порье. Макгрегор сломал ногу в конце первого раунда и не смог продолжить поединок.

Чимаев пригласил Макгрегора в свой тренировочный лагерь в Швецию

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев пригласил ирландца Конора Макгрегора в свой тренировочный лагерь. Речь идет о зале AllStars в Стокгольме.

«Если ты хочешь вернуться, то мы поможем тебе в этом. Мы ждем тебя в нашем лагере», — написал Чимаев в Twitter.

Следующий поединок Чимаев проведет на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс.

Макгрегору пока не назначали поединок, но боец хочет встретиться с чемпионом полусреднего дивизиона UFC Камару Усманом. В июле прошлого года экс-чемпион UFC в двух весах досрочно уступил Дастину Порье в виду получения травмы в конце первого раунда.