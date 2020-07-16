Чимаев победил Филлипса на «Бойцовском острове». Результаты предварительного карда
На «Бойцовском острове» состоялись поединки предварительного карда турнира UFC.
Легчайший вес, 61,2 кг: Джек Шор (Уэльс) победил Аарона Филлипса (США) удушающим приемом во втором раунде.
Наилегчайший вес, женщины, 52,2 кг: Лиана Джоджуа (Грузия) засабмитила Диану Белбиту (Румыния) в первом раунде.
Полулегкий вес, 65,8 кг: Джаред Гордон (США) выиграл у Криса Фишголда (Англия) единогласным решением судей.
Полутяжелый вес, 93,0 кг: Модестас Букаускас (Литва) одолел Андреаса Михалидиса (Греция) техническим нокаутом в первом раунде.
Полулегкий вес, 65,8 кг: Лерон Мерфи (Англия) в первом раунде техническим нокаутом победил Рикардо Рамоса (Бразилия).
Средний вес, 83,9 кг: Хамзат Чимаев (Швеция) одержал победу над Джоном Филлипсом (Уэльс) удушающим во втором раунде.