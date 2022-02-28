Физиев снялся с боя против Рафаэля дус Анжуса на UFC 272

Легковес UFC Рафаэль Физиев снялся с боя против Рафаэля дус Анжуса на UFC 272, сообщил журналист Ариэль Хельвани на шоу The MMA Hour.

«Мне только что пришло сообщение от его менеджера. Физиев снялся с боя, у него ковид. Он прилетел в США в прошлый четверг, после того как получил рабочую визу. Чувствовал себя отлично, но в субботу проснулся с лихорадкой, больной, сдал положительный тест на ковид. Все, этот бой отменяется», — рассказал журналист.

Позже в Twitter Физиев подтвердил свое снятие с поединка.

«Надеюсь, UFC найдет ему замену. Я проделал большую работу и готов драться с кем угодно», прокомментировал Анжус.

Поединок должен был состояться 6 марта.