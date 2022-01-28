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Сегодня, 23:19

Пономарев в первом раунде нокаутировал бразильца Висенте на Fight Nights 108

Иван Шитик
Корреспондент

Российский боец Григорий Пономарев одержал уверенную победу над бразильцем Алисоном Висенте на турнире AMC Fight Nights 108 в Москве.

Россиянин с самого начала поединка захватил инициативу и рефери остановил поединок уже в первом раунде за явным преимуществом Пономарева.

Рефери остановил поединок на второй минуте первого раунда. Бой прошел в супертяжелой весовой категории.

26-летний Пономарев выступает в ММА с 2020 года. У него пять боев, четыре победы и одно поражение.

34-летний Висенте дерется с 2008 года. Он провел 48 боев, одержал 27 побед и потерпел 21 поражение.

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