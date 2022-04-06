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Сегодня, 11:38

Чимаев: «Адесанья не на одном со мной уровне»

Чимаев заявил, что Адесанья согласится с ним драться и проиграет
Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) считает, что действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) согласится с ним драться, однако в таком случае он потеряет пояс чемпиона.

«Адесанья, скорее всего, согласится драться со мной, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Кормье. — Не думаю, что он боится меня, но он не на одном со мной уровне. Он отдал спину Уиттакеру, который никогда не боролся в UFC и никого не переводил, а дрался исключительно в стойке. Если он отдаст мне спину, с ним будет покончено».

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.

Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей у Роберта Уиттакера (23-6).

Хамзат Чимаев
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