Чимаев: «Заберу сердце Бернса и снесу ему голову. Надеюсь после проигрыша он не станет плакать как ребенок»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал предстоящий бой против Гилберта Бернса.

«Он не представляет опасности. Я выйду и снесу ему голову, — сказал Чимаев в интервью Даниэлю Кормье. — Я сокрушу его своими ударами, заберу его сердце и снесу ему голову, и я надеюсь, что он не станет плакать после проигрыша. Я не смогу на это смотреть. Если ты проигрываешь... Вы же должны понимать, что в нашем спорте все может случиться. Если я пропущу сумасшедший удар и окажусь в нокауте, я не стану плакать, а вернусь в зал, буду тренироваться и вернусь сильнее. Я не стану сидеть в клетке и плакать как ребенок, как это делает Бернс. Поэтому я очень надеюсь, что он так не поступит«.

Чимаев и Бернс сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

На счету Чимаева 10 побед и 0 поражений, у Бернса — 20 побед и 4 поражения.