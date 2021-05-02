Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чикадзе вызвал на бой Холлоуэя и Каттара после яркой победы на UFC Vegas 25

08:12

Грузинский боец ММА Гига Чикадзе после победы над американцем Калебом Суонсоном на турнире UFC Vegas 25 вызвал на бой Макса Холлоуэя и Келвина Каттара.

«Есть один парень, с которым я бы очень хотел подраться — это Макс Холлоуэй. Я знаю, что он — первый номер рейтинга в полулегком весе, но я очень хочу провести этот бой. Если Макс не согласится, то я готов подраться с его предыдущим соперником, Келвином Каттаром. Пусть победа над Каттаром, если она случится, станет трамплином к бою с Холлоуэем», — сказал Чикадзе в интервью после поединка со Суонсоном.

Чикадзе нокаутировал Калеба Суонсона спустя 63 секунды после начала боя. У 32-летнего грузина 13 побед и 2 поражения в ММА.

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 2 мая, Россия — Чехия
ЦСКА потерял Влашича до конца сезона? Хорват расплакался на скамейке из-за травмы колена
«Рубин» показал победную раздевалку после матча с «Динамо»
Возвращение Трусовой к Тутберидзе опасно. Все скатывается к единовластию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд