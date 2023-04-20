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Сегодня, 14:40

Кертис Блейдс рассказал, почему Нганну поступил правильно, покинув UFC

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) уверен, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заработает около пяти миллионов долларов всего за один бой по боксу.

«Совершил ли Нганну ошибку, уйдя из UFC? Нет, я считаю, что ему достаточно провести один бой, в котором он заработает около пяти миллионов, чтобы это стало для него победой. Это может произойти в течение следующих четырех лет. Я верю, что это произойдет, так что я не думаю, что это была ошибка», — сказал Кертис на пресс-конференции.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

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