Чейл Соннен назвал причину, по которой Оливейра принял бой с Махачевым

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что готовность чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (24-1) подняться в легкий вес сыграло ключевую роль в согласии Чарльза Оливейры (33-8) принять бой с Исламом Махачевым (22-1).

«Оливейра отказывался драться с Махачевым, — отметил Соннен на своем YouTube-канале. — Даже его тренер публично заявлял, что они не поедут в Абу-Даби, чтобы драться с ним. С тех пор практически ничего не изменилось. Место проведения турнира, дата, все осталось, как прежде. Так почему Оливейра передумал? Единственное, что изменилось, — это то, что Волкановски проявил желание подняться в легкий вес для боя с чемпионом».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.