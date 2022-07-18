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Сегодня, 13:30

Минеев предложил Вагабову подраться за 2 пояса

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) ответил чемпиону в полутяжелом весе Вагабу Вагабову (29-1), который заявил, что Минеев готов драться только с теми, у кого есть финансовая составляющая.
«Вагаб, конкретно с тобой я про деньги и не разговаривал. Я чемпион в 84 килограмма, ты — в 93 килограмма. Если ты готов, встречаемся ровно посередине в 88,5 килограмма. Два пояса на кону. Погнали!» — заявил Минеев в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3). Исмаилов доминировал по ходу боя, но в 3-м раунде просел и проиграл техническим нокаутом.
Вагабов нокаутировал Давида Бархударяна (11-5) в 4-м раунде на турнире AMC Fight Night 137. Бой состоялся 15 июля в Краснодаре.
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