Минеев предложил Вагабову подраться за 2 пояса

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) ответил чемпиону в полутяжелом весе Вагабу Вагабову (29-1), который заявил, что Минеев готов драться только с теми, у кого есть финансовая составляющая.

«Вагаб, конкретно с тобой я про деньги и не разговаривал. Я чемпион в 84 килограмма, ты — в 93 килограмма. Если ты готов, встречаемся ровно посередине в 88,5 килограмма. Два пояса на кону. Погнали!» — заявил Минеев в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3). Исмаилов доминировал по ходу боя, но в 3-м раунде просел и проиграл техническим нокаутом.

Вагабов нокаутировал Давида Бархударяна (11-5) в 4-м раунде на турнире AMC Fight Night 137. Бой состоялся 15 июля в Краснодаре.