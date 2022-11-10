Майкл Чендлер: «Моя борьба лучше, чем у Махачева. Я уверен, что побью его»

36-летний легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) считает, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) не сможет его побороть.

«Я хочу, чтобы Ислам обо мне говорил, — сказал Чендлер в интервью DC & RC. — Я реально считаю, что у меня лучшая борьба в дивизионе. Старая добрая американская борьба. Я уверен, что смогу остановить и победить Ислама.

Заслуживаю ли я боя за титул после победы над Порье? Это предстоит выяснить. Все зависит от моего выступления, а также от того, чего хотят матчмейкеры UFC. В любом случае я буду готов».

Дастин Порье (28-7) и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.