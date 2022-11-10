Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

10 ноября, 08:00

Гловер Тейшейра считает, что у Адесаньи нет шансов в бою с Перейрой

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) предполагает, что Алекс Перейра (6-1) нокаутирует чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (23-1).

«Я не думаю, что этот бой продлится всю дистанцию, — сказал Тейшейра в интервью All Access MMA. — Алекс будет сокращать дистанцию и подбирать время для удара. Бой может затянуться, потому что Адесанья всегда уходит и пытается не вступать в размен, но он все равно проиграет, потому что Алекс будет оказывать давление. Алекс заставит его драться, и он (Адесанья. — Прим. «СЭ») упадет.
Адесанья может нанести удар, может пойти в ноги. Удачи ему в этом. Но я думаю, что они будут биться в стойке, и я уверен, что Алекс победит, он будет выглядеть впечатляюще».

Адесанья и Перейра встретятся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

0
Читайте также
Норвежский лыжник раскритиковал Дмитрия Губерниева
«Чувствовал, как энергия наполняет ягодичную мышцу». В прошлом Родченков сам сидел на допинге
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Кормье назвал бойца, которого необходимо ввести в Зал славы UFC

Майкл Чендлер: «Моя борьба лучше, чем у Махачева. Я уверен, что побью его»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости