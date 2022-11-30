Штырков: «Холлоуэй и Родригес «умрут» в бою с Омаровым»

Российский полутяжеловес Иван Штырков поделился мнением о предстоящих поединках бойца Ислама Омарова.

«В полулегком весе Макс Холлоуэй и Яир Родригес точно «умрут» в поединке с Исламом Омаровым. Стилистически Омаров их «съест». С Александром Волкановски будет сложно. Он дышит, встает, его сложно перевести на канвас. Но Омаров феномен в этом плане», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

В активе Омарова 9 боев и 9 побед. 16 декабря он встретится с Леваном Макашвили на АСА 149.