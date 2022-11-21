Чимаев раскритиковал Нганну за недовольство гонорарами в UFC

Шведский боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев осудил действия чемпиона тяжелого дивизиона Фрэнсиса Нганну, который пока не подписал новый контракт с промоушеном.

«Если Дана Уайт позвонит мне и предложит что-то сделать, я это сделаю. Я сижу в своей квартире, и я ценю все, что сделали для меня UFC и Дана Уайт. Многие жалуются, что UFC не платит нам хороших денег. Но где все они были два-три года назад? Они этого не помнят. Я был почти бездомным. И многие другие тоже. Этот большой парень, как его зовут? Фрэнсис Нганну. Он говорит, что ему недостаточно платят. Раньше он рассказывал, как жил на улице, но сейчас он этого не делает. Нужно ценить все, что происходит с тобой. Просто дерись, и деньги придут», — приводит слова Чимаева ESPN.

Фрэнсис Нганну ведет затяжные переговоры с UFC о новом контракте. Камерунец хочет, чтобы соглашение позволяло ему провести поединок по правилам бокса за пределами организации.