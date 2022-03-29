Чемпионский бой Шевченко — Сантос состоится 12 июня на UFC 275

Чемпионка женского наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко (22-3) будет защищать титул против 4-го номера рейтинга UFC Тайлы Сантос (19-1) на UFC 275.

Поединок станет со-главным событием вечера. Турнир пройдет 12 июня в Калланге, Сингапур. Об этом официально сообщила UFC.

Шевченко идет на серии из 8 побед. В прошлом бою она одолела техническим нокаутом во втором раунде Лорен Мерфи (15-5). Бой состоялся 25 сентября 2021 года на UFC 266.

Сантос идет на серии из 4 побед. В последнем бою она выиграла сабмишном в первом раунде Джоанн Вуд (15-8). Бой прошел 20 ноября 2021 года на UFC Fight Night 198.