UFC анонсировала чемпионский бой в полутяжелом весе между Тейшейрой и Прохазкой

UFC официально анонсировала чемпионский бой в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой (33-7) и Иржи Прохазкой (28-3) на UFC 275.

Поединок станет главным событием вечера. Турнир пройдет 11 июня в Калланге, Сингапур.

Тейшейра выиграл пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе 30 октября 2021 года на UFC 267, победив поляка Яна Блаховича (28-9) во втором раунде сабмишном (удушением сзади). Прохазка провел в UFC два боя, закончив оба поединка нокаутом во втором раунде.