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29 марта, 16:50

Чемпионский бой Тейшейра — Прохазка состоится 12 июня на UFC 275

UFC анонсировала чемпионский бой в полутяжелом весе между Тейшейрой и Прохазкой
Давид Хачатрян
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UFC официально анонсировала чемпионский бой в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой (33-7) и Иржи Прохазкой (28-3) на UFC 275.

Поединок станет главным событием вечера. Турнир пройдет 11 июня в Калланге, Сингапур.

Тейшейра выиграл пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе 30 октября 2021 года на UFC 267, победив поляка Яна Блаховича (28-9) во втором раунде сабмишном (удушением сзади). Прохазка провел в UFC два боя, закончив оба поединка нокаутом во втором раунде.

UFC
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