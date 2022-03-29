Роберт Уиттакер подерется с Мартином Веттори 12 июня на UFC 275

UFC официально анонсировала бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера (23-6) и 3-го номера рейтинга Марвина Веттори (18-5).

Поединок состоится в главном карде турнира UFC 275, который пройдет 12 июня в Калланге, Сингапур.

Уиттакер в прошлом бою бился за титул против действующего чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи (22-1). Уиттакер проиграл единогласным решением судей. Бой прошел 12 февраля на турнире UFC 271.

Веттори прошлый поединок выиграл у Пауло Косты (13-2) единогласным решением судей. Поединок состоялся 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196.