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29 марта, 17:32

Роберт Уиттакер подерется с Мартином Веттори 12 июня на UFC 275

Давид Хачатрян
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UFC официально анонсировала бой бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера (23-6) и 3-го номера рейтинга Марвина Веттори (18-5).

Поединок состоится в главном карде турнира UFC 275, который пройдет 12 июня в Калланге, Сингапур.

Уиттакер в прошлом бою бился за титул против действующего чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи (22-1). Уиттакер проиграл единогласным решением судей. Бой прошел 12 февраля на турнире UFC 271.

Веттори прошлый поединок выиграл у Пауло Косты (13-2) единогласным решением судей. Поединок состоялся 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196.

UFC
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