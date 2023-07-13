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Чемпионские бои на турнире АМС Fight Nights 121 пройдут в промежуточном весе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что на ближайшем турнире практически все бои пройдут в промежуточном весе.

«В каждом поединке мы «дали» по три килограмма сверху. В чемпионских боях по четыре килограмма. Созвонились и всех все устроило. Осталось только встать на весы. Сомневаюсь, что произойдет ситуация, когда кто-то не сделает вес. Мы уже сделали шаг навстречу, а ребята в прошлый раз сделали вес. Не знаю, что им может помешать. Я бы не сказал, что дополнительные три недели сыграли на пользу кому-то из бойцов. Формально Алексей Махно выходил на замену, но он готовился к тому, чтобы выйти на турнире. Никому перенос оказался не выгоден, но все его приняли», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ивент Fight Nights 121 состоится 14 июля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Турнир должен был состоятся 24 июня в Москве, но был перенесен из-за введения статуса контртеррористической операции в столице.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempionskie-boi-na-turnire-ams-fight-nights-121-proidut-v-promezhutochnom-vese-265779/
Камил Гаджиев
ММА
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