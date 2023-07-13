Исмаилов заявил, что победа над Ганом окончательно оформит за Павловичем статус претендента на пояс

Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил ситуацию, в которой оказался Сергей Павлович, оставшийся без свободных соперников в своем дивизионе.

«Павловичу не нужно ждать, стоит провести поединок, чтобы не простаивать. Каждые четыре месяца нужно проводить бои, чтобы не терять тонус. Отсутствие боев может сыграть злую шутку с претендентом на пояс. Будучи в его команде, я бы настаивал на проведении боя, чтобы оставаться в обойме. Будет большой ошибкой, если перед титульным поединком у Сергея будет простой в семь-восемь месяцев. В идеале он может подраться с кем-то из победителей двух пар: Сирил Ган — Сергей Спивак и Том Аспиналл — Марчин Тыбура. Самое интересное противостояние с Сирилом Ганом. Победа над ним окончательно оформила бы за ним статус претендента. Мне лично этот бой очень интересен. Ган тоже сильный боец, у него есть тайминг, он хорошо двигается на ногах. Он дрался со всеми мощными тяжеловесами и даже Фрэнсис Нганну, чувствуя угрозу в его ударной технике, решил бороться с французом», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед в ММА и 1 поражение.