Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли при шторме в Крыму

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, купаясь в море при шторме. Об этом сообщил заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

Инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба. По словам Беспалого, девушки купались в море, несмотря на предупреждение о штормовой погоде.

Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, информирует "Рен ТВ". Другие подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.