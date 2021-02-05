Пейдж Ванзант — Бритен Харт: дата боя Bare Knuckle FC, время начала, где смотреть трансляцию бесплатно
20:35
Американки Пейдж Ванзант и Бритен Харт встретятся в главном событии турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.
Турнир пройдет в городе Лейкленд (Флорида, США) в ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени.
Ванзант, которая выступала в UFC и которую считают одним из секс-символов ММА, дебютирует в кулачных боях.
Бой Ванзант — Харт в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало трансляции — в 6.00 (мск), начало эфира — 4:55.
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