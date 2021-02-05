Американки Пейдж Ванзант и Бритен Харт встретятся в главном событии турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

Турнир пройдет в городе Лейкленд (Флорида, США) в ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени.

Ванзант, которая выступала в UFC и которую считают одним из секс-символов ММА, дебютирует в кулачных боях.

Бой Ванзант — Харт в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало трансляции — в 6.00 (мск), начало эфира — 4:55.