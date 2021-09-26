Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал середину третьего раунда боя с Брайаном Ортегой, когда у претендента на пояс появился отличный шанс победить удушающим приемом.

«Это было плотно, — сказал Волкановски на пресс-конференции после победы. — Я подумал: «О черт, я вот-вот потеряю пояс». Это было настолько плотно, насколько это возможно, и это абсолютная правда. Захват получился очень плотным. Я помню, что издавал чертовски странные звуки».

Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей по итогам пяти раундов в главном событии турнира UFC 266. Теперь на счету 32-летнего чемпиона 23 победы и 1 поражение.