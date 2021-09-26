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Волкановски — о гильотине в исполнении Ортеги в третьем раунде: «Подумал, что потеряю пояс»

13:03
Алекс Волкановски. Фото Twitter
Алекс Волкановски. Фото Twitter
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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал середину третьего раунда боя с Брайаном Ортегой, когда у претендента на пояс появился отличный шанс победить удушающим приемом.

«Это было плотно, — сказал Волкановски на пресс-конференции после победы. — Я подумал: «О черт, я вот-вот потеряю пояс». Это было настолько плотно, насколько это возможно, и это абсолютная правда. Захват получился очень плотным. Я помню, что издавал чертовски странные звуки».

Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей по итогам пяти раундов в главном событии турнира UFC 266. Теперь на счету 32-летнего чемпиона 23 победы и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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