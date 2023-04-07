Чемпион UFC в среднем весе Перейра о Чимаеве: «Собачья ****»

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра негативно высказался о шведском бойце Хамзате Чимаеве во время того, как ему перечисляли потенциальных соперников.

«Роберт Уиттакер — воин. Джон Джонс — воин. Джамал Хилл — хороший боец. Иржи Прохазка — очень хороший боец. Исраэль Адесанья — воин. Хамзат Чимаев — собачья ****», — приводит слова Перейры ESPN.

В воскресенье, 9 апреля, 35-летний бразилец проведет защиту титула в реванше с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их первый бой завершился победой Перейры техническим нокаутом.