Стали известны подробности скандала с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не совершал противоправных действий в аэропорту Екатеринбурга.

«Правоохранительные органы всегда работают по факту. Если есть заявление о противоправном деянии, оно регистрируется и проводится проверка. В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово заявлений от граждан или организаций не поступало. Сотрудники полиции, выезжавшие к автобусу, возле которого толпились люди, чтобы сфотографироваться с одним из пассажиров, по прибытии тоже не выявили каких-либо противоправных деяний. При них не совершалось ничего, что можно было бы квалифицировать как нарушение административного или уголовного кодекса. Оснований для проверки в данном случае нет», — приводит «Чемпионат» ответ Управления по транспорту МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Ранее стало известно, что 41-летний спортсмен помочился в помещении аэропорта Кольцово в Екатеринбурге прямо перед выходом на посадку на рейс до Москвы. Из-за этой ситуации вылет был задержан на 20 минут.