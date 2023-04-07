Адесанья пришел на пресс-конференцию перед боем с Перейрой в ошейнике: «Я пес и скоро сорвусь с цепи»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья пришел на пресс-конференцию перед боем с Алексом Перейрой на UFC 287 в ошейнике.

«Я пес. Это собачий ошейник, и я скоро сорвусь с цепи», — объяснился Адесанья.

Скриншот трансляции.

Реванш между Адесаньей и Перейрой пройдет в воскресенье 9 апреля и станет главным поединком турнира UFC 287 в Майами (США). В первом бое Перейра победил Адесанью техническим нокаутом.