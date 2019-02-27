Чемпион UFC – о бое Нурмагомедова и Макгрегора: "Это было похоже на драку пожилых людей в доме престарелых"

Чемпион UFC, американец Тайрон Вудли признался, что его не впечатлил бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, передает MMA Fighting.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя 30-летний россиянин устроил потасовку со спарринг-партнером ирландского бойца Диллоном Дэннисом. Хабиб получил девять месяцев дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа, Конор – шесть месяцев и 50 тысяч.

– Бой не был таким уж классным. Мне все равно, что говорят другие… Они оба в некотором смысле выглядели плохо. Это было похоже на драку пожилых людей в доме престарелых. Однако потом мы этот бой постарались прославить. Бой не был выдающимся стратегическим сражением, где один участник победил благодаря правильному плану. И еще есть бой с Нейтом Диасом. У меня нет под рукой статистики, но Конор несколько раз проигрывал и несколько раз побеждал. Но посмотрите на его мистический образ. Так что дело не полностью в победах. Важнее шоу. Важно то, какую интригу ты можешь создать. Нужно заинтересовать людей, – цитирует Вудли MMA Fighting.

Хабиб все ближе к политике. Зачем это ему?