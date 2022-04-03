«Подерусь с ним даже в телефонной будке». Нганну уверен, что проведет бой с Фьюри

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что он намерен обсудить свое будущее с руководством UFC. Однако для камерунца остается приоритетным бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«Мне все равно, где и как драться с Тайсоном Фьюри, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Мы можем подраться в телефонной будке, на крыше здания или где-нибудь еще. В одном я уверен — этот бой произойдет.

Я чувствую себя счастливым и умиротворенным, потому что могу сам решать, что мне делать дальше. Не хочу, чтобы мне кто-то диктовал условия или делал за меня выбор. Я чемпион в тяжелом весе как минимум на ближайшие полгода.

Мне нужно разобраться со своим контрактом с UFC и решить, что делать дальше. Мы вместе с UFC должны сесть за стол переговоров и решить дела. Они должны воспринимать меня со всей серьезностью".

Ранее Американский промоутер Боб Арум говорил, что он намерен сделать бой Фьюри и Нганну по правилам профессионального бокса. «Мы все очень хотим, чтобы бой Фьюри и Нганну состоялся, — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Почему нет? Это было бы здорово. Нганну восстанавливается после операции, в следующем году он будет готов драться. Его бой с Фьюри принесет колоссальные деньги.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.

Фьюри выйдет на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его соперником станет обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2).