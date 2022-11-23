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Сегодня, 18:36

Леон Эдвардс: «За месяц до боя воздерживаюсь от секса»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс рассказал о своем отношении к половой практике незадолго до боя.

«За 3-4 недели, даже месяц, я воздерживаюсь. Думаю, это больше ментальная вещь, чем физическая. Когда я выступал по любителям, я мог заниматься этим в неделю боя и чувствовал себя нормально, но сейчас на кону большие деньги и возможности. Не могу рисковать ими», — сказал Эдвардс на Youtube-канале Breakfast Club Power 105.1 FM.

20 августа Эдвардс нокаутировал Камару Усмана на UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем дивизионе.

Леон Эдвардс
UFC
ММА
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