Усман Нурмагомедов ответил, кого видит следующим соперником в Bellator

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов назвал бойцов, с которыми может подраться в следующем поединке.

«Там есть Тофик Мустафаев, есть Бенсон Хендерсон, который тоже идет на трех или четырех победах. Александр Шаблий тоже есть. Мне лично нет такой большой разницы, с кем драться. Я с любым подерусь», — сказал Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

18 ноября Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре и победил единогласным решением судей, завоевав пояс Bellator в легком дивизионе.