Чемпион мира по боевому самбо Кодзаев досрочно выиграл бой в ACA Young Eagles

Чемпион мира по боевому самбо 2019 года Асланбек Козаев победил иранца Али Шадмана удушающим приемом во втором раунде на турнире ACA Young Eagles в Грозном.

26-летний Кодзаев также является трехкратным чемпионом России, двукратным обладатем Кубка мира и чемпионом Европы по боевому самбо (в категориях до 79 кг и до 82 кг). Поединок с Шадманом стал для него первым в ММА за два года. Всего на счету Кодзаева четыре победы в четырех профессиональных боях.

В главном же событии турнира россиянин Рахман Махажиев победил казахстанца Райынбека Орынбая удущающим приемом «Иезекииль» в первом раунде. Всего на турнире в Грозном прошло 28 боев, из которых 24 завершились досрочно.

