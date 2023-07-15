Бой Гран-при ACA между Аскаровым и Кеферовым перенесен на неопределенный срок

Четвертьфинальный бой Гран-при ACA в наилегчайшем весе между Аскаром Аскаровым и Азаматом Керефовым перенесен на неопределенный срок.

«По медицинским причинам Аскаров не сможет драться 21 июля. Надеюсь, ближайшее время у нас будет понимание по срокам возвращения в строй Аскарова, и мы определимся по дате проведения этого интереснейшего боя», — сказал президент ACA Алексей Яценко.

Гран-при АСА пройдет 21 июля в Москве. В главном поединке чемпион в полусредней весовой категории Виталий Слипенко проведет защиту титула против Устармагомеда Гаджидаудова.