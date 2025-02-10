Mash: чемпиону лиги пощечин Камоцкому заблокировали счета в России

Чемпиону мира по пощечинам Василию «Пельменю» Камоцкому заблокировали счета в России — из-за долга перед ФНС, сообщает Mash.

Согласно информации источника, у Камоцкого появились проблемы из-за неуплаты 85 тысяч рублей.

30 января Камоцкий стал победителем турнира Power Slap, организованного Даной Уайтом. В реванше он одержал победу над Лайном Вернсом.

Камоцкий отметил, что гонорара за чемпионский бой не хватит на покупку квартиры ни в Красноярске, ни в Иланске. Однако этих средств достаточно для погашения долга перед ФНС. За первый поединок Дана Уайт заплатил Василию 25 тысяч долларов и трех коз.