Чемпион кулачной лиги BKFC Белчер вызвал на бой Нганну

Чемпион американской кулачной лиги BKFC в тяжелом веса Алан Белчер хочет защитить титул, встретившись с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Моя первая защита титула в BKFC? Есть ребята, которые вроде как пробивают себе дорогу, но по-настоящему настоящего претендента нет», — сказал Белчер TMZ Sports.

«Если Фрэнсис Нганну перейдет в кулачную лигу и сразится со мной за пояс — это бой мечты, — продолжил он. — Мне бы это понравилось. Думаю, такой бой вполне реально организовать».

В последнем поединке бывший средневес UFC Алан Белчер нокаутировал Энтони Адамса и стал чемпионом BKFC в тяжелой весовой категории.