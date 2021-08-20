Чемпион Европы по ММА Сиражутдинов: «Эмоции большие, но не хочу их проявлять»

Российский боец Гамзат Сиражутдинов прокомментировал свое победное выступление против Никиты Овсянникова в финале чемпионата Европы по ММА.

«Эмоции большие, но не хочу их проявлять, — сказал Сиражутдинов СМИ после боя. — Готовился усердно, было много травм, но удалось стать победителем».

«Я уже становился чемпионом мира, серебряным призером на чемпионате мира, но, если честно, эта награда стоит на первом месте, потому было много травм, — продолжил он. — Рад выступлению, тем более на таком уровне, в финале со своим земляком».

«Знал, что функционально буду посильнее, чем он. Как только лег на него, я понял, что он не сможет выйти, так как у нас была нормальная разница в весе — 10 кг. Этим воспользовался, решил не затягивать».

«Годик буду в любителях, а потом уже буду думать о переходе в профессиональное ММА».

Чемпионат Европы проходил с 16 по 20 августа в Казани. Сиражутдинов выступил в весовой категории до 120 кг, победив Овсянникова техническим нокаутом в первом раунде (добивание в партере).