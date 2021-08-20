Абубакар Нурмагомедов рассчитывает провести бой в декабре

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал «СЭ», что хотел бы провести следующий бой в декабре.

«Думаю, примерно в декабре. Я бы хотел вернуться побыстрее, так что, думаю, примерно в декабре», — сказал Нурмагомедов.

17 июля Нурмагомедов должен был провести бой на турнире UFC on ESPN 26 с Даниэлем Родригесом, но снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

«Бой отменился из-за травмы, — отметил Нурмагомедов. — Я сломал нос. И у меня образовался камень в мочеточнике... В связи с этим пришлось сняться за три недели до боя. Никто от этого не застрахован. Как сломал нос? В тот день, честно говоря, я не хотел делать спарринг. Я сказал Хабибу: «Может, какой-нибудь легкий спарринг сделаю в общем зале?» Но он стал настаивать: «Нет-нет, у тебя три недели до боя, тебе надо спарринг сделать. Еще пару спаррингов до конца тренировочного кемпа, а далее ты пойдешь на спад, будет весогонка и так далее». Но, когда я не хочу спарринги проводить, у меня могут быть такие травмы. И вот так получилось».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА (1-1 в UFC). Он является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова.