Чемпион Европы по ММА Газаев напал на сотрудников ГИБДД

Чемпион Европы-2013 по ММА Михаил Газаев напал на сотрудников ГИБДД, сообщает "Кавказ. Реалии". Инцидент произошел 12 мая в Ардонском районе Северной Осетии.

Сотрудники остановили автомобиль "ВАЗ-2109", которым управлял Газаев. Документов у него не оказалось, также полицейские предположили, что он был пьян. Спортсмен позвал на помощь друзей, после чего завязалась драка.

Газаева задержали вскоре после потасовки с полицейскими, в результате которой один потерял сознание, а второй лишился табельного пистолета. Правоохранители были госпитализированы: один с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы, другой – с переломом скулы.

Отмечается, что при задержании группа молодых людей вновь попыталась оказать сопротивление. Однако безуспешно – всех доставили в полицейский участок.

Газаеву и его двум товарищам - Станиславу Маргиеву и Хетагу Гогаеву - предъявят обвинения в применении насилия в отношении представителей власти (статья 318 УК РФ). В рамках расследования инцидента также возбуждено уголовное дело по ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов).

Всех троих, вероятно, арестуют. Газаев и Маргиев уже получали сроки по статье 318.