Чемпион Европы по боевому самбо считает, что перенос боя Хабиба и Фергюсона выгоден UFC

Чемпион Европы по боевому самбо Альберт Шангараев высказал мнение, что UFC сможет заработать больше денег благодаря переносу боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Ранее Хабиб снялся с турнира UFC 249 из-за коронавируса. Организаторы решили заменить его на Джастина Гэтжи, но в итоге турнир пришлось отменить.

«Про Хабиба многое что говорят, — цитирует спортсмена ТНВ. — А что говорить? Отличный боец, давно все уже доказал. Чтобы про него не говорили, он все показал своими боями. А так, чем больше переносится бой, тем больше они денег заработают. Я думаю, обстановка в мире с коронавирусом успокоится, и бой Хабиба с Тони состоится. Это будет очень интересный поединок.

Шансы соперников оцениваю 50 на 50. Фергюсон тоже очень хороший и непредсказуемый боец. Сейчас о отмене боя многие говорят. При этом, Хабиб одно говорит, организаторы — другое, болельщики — третье. И непонятно кому верить — также и с коронавирусом. Я слышал, они хотели провести бой в Абу-Даби, и из-за этого Хабиб улетел в Россию на подготовку.

Почему он не вернулся из Абу-Даби в Америку? Насколько я понимаю, в это время его уже не пускали туда. Надо было разрешение брать чуть ли не у президента. Хабиб сам же так говорит. Может, они не хотели, чтобы бой был закрытым без зрителей. Я не думаю, что Хабиб испугался Фергюсона».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.